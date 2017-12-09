«Поставили на колени коммунизм». Трамп рассказал о главных достижениях США

Трамп искренне считает, что США победили в мировых войнах
Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Флорида и заявил, что Америка выиграла в двух мировых войнах. Также он подчеркнул, что США «поставили на колени коммунизм».
«Мы — страна, которая вырыла Панамский канал, победила в двух мировых войнах, отправила человека на Луну и поставила на колени коммунизм», — цитирует Трампа RT.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев с лидером США Дональдом Трампом за ужином на саммите АСЕАН обсудили Вторую мировую войну.