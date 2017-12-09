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09 декабря 2017
13:51  09 декабря 2017 0

«Поставили на колени коммунизм». Трамп рассказал о главных достижениях США

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Трамп искренне считает, что США победили в мировых войнахФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Флорида и заявил, что Америка выиграла в двух мировых войнах. Также он подчеркнул, что США «поставили на колени коммунизм».

«Мы — страна, которая вырыла Панамский канал, победила в двух мировых войнах, отправила человека на Луну и поставила на колени коммунизм», — цитирует Трампа RT.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев с лидером США Дональдом Трампом за ужином на саммите АСЕАН обсудили Вторую мировую войну.

Ольга Дудорова
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