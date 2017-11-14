Медведев и Трамп за ужином обсудили мировую войну с миллионами жертв

Медведев рассказал о встрече с Трампом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с лидером США Дональдом Трампом за ужином на саммите АСЕАН обсудили Вторую мировую войну.
«Трамп — открытый и доброжелательный человек. С ним можно обсудить различные темы. Мы говорили о Второй мировой войне», — приводит слова премьера «Федеральное агентство новостей».
Ранее глава правительства встречался с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, напоминает «Национальная служба новостей». Медведев заявил, что Москва заинтересована в мирной обстановке на Корейском полуострове.