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10 декабря 2017
09 декабря 2017
02:30  10 декабря 2017 0

Премьера балета «Нуреев» завершилась призывами освободить Серебренникова. ФОТО

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Коллеги Кирилла Серебренникова потребовали со сцены Большого театра освободить режиссераФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В субботу, 9 декабря, на Исторической сцене Большого театра состоялась премьера балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова. После показа несколько представителей труппы вышли на поклон в футболках «свободу режиссеру» и с портретом Серебренникова. Об этом в соцсетях рассказали присутствовавшие на премьерном показе зрители.

Среди них, в том числе, оказался глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. В своем Twitter он опубликовал фото финального выхода артистов на сцену, отметив несправедливость отсутствия Серебренникова.

Как написал в своем Instagram автор проекта «1917. Свободная история» Михаил Зыгарь, в футболках с призывом освободить режиссера на сцену в числе прочих вышли композитор Илья Демуцкий и балетмейстер Юрий Посохов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также посетил премьеру балета, назвав мероприятие мировым событием: «Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие», — приводит ТАСС слова Пескова.

Второй показ «Нуреева» пройдет 10 декабря. Широкую известность постановка обрела еще задолго до премьеры: в июле первый показ был перенесен, а позже режиссер Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест по делу о растратах.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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