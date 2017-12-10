В субботу, 9 декабря, на Исторической сцене Большого театра состоялась премьера балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова. После показа несколько представителей труппы вышли на поклон в футболках «свободу режиссеру» и с портретом Серебренникова. Об этом в соцсетях рассказали присутствовавшие на премьерном показе зрители.
Среди них, в том числе, оказался глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. В своем Twitter он опубликовал фото финального выхода артистов на сцену, отметив несправедливость отсутствия Серебренникова.
Как написал в своем Instagram автор проекта «1917. Свободная история» Михаил Зыгарь, в футболках с призывом освободить режиссера на сцену в числе прочих вышли композитор Илья Демуцкий и балетмейстер Юрий Посохов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также посетил премьеру балета, назвав мероприятие мировым событием: «Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие», — приводит ТАСС слова Пескова.
Второй показ «Нуреева» пройдет 10 декабря. Широкую известность постановка обрела еще задолго до премьеры: в июле первый показ был перенесен, а позже режиссер Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест по делу о растратах.