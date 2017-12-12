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Главные новости Курганской области
11:25  12 декабря 2017 0

Курганские активисты ОНФ огласили рекомендации губернатору. А он сработал на опережение

Алексей Кокорин отметил позитивные результаты от сотрудничестваФото пресс-службы губернатора Курганской области

Активисты курганского отделения общероссийского народного фронта за прошедший год подготовили для чиновников 26 рекомендаций по актуальным проблемам, 12 из них уже были выполнены. Об этом шла речь на встрече представителей ОНФ с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным, сообщили «URA.RU» в правительстве Зауралья.

По десятку рекомендаций работа еще ведется, еще четыре требуют дополнительной проработки. Как уточнил «URA.RU» глава исполкома курганского отделения ОНФ Федор Теребенин, наиболее важной он считает проблему с выделением участков для многодетных семей. «Важно, чтобы они были с необходимыми коммуникациями, необходимо разработать критерии их выделения», — отметил он.

В качестве позитивного примера взаимодействия ОНФ и власти был приведен проект «дорожная инспекция». В ТОП-10 попали восемь дорог в Кургане, нуждающихся в ремонте. Из них семь были капитально отремонтированы, на одной — проведен ямочный ремонт. Реализуются проекты «Независимая оценка качества» и «Интерактивная карта свалок» твердых коммунальных отходов.

«Как показывает практика, конструктивное взаимодействие с общественными организациями дает позитивные результаты. У нас с вами общие задачи — сделать жизнь зауральцев качественно лучше», — отметил глава региона.

Татьяна Жаткина
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