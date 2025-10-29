В Шадринске создадут второй индустриальный парк
Шумков анонсировал создание сотен рабочих мест в Шадринске с появлением еще одного индустриального парка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Шадринске будет создан второй индустриальный парк, который обеспечит город новыми рабочими местами. Финансирование проекта планируется одобрить в конце текущей недели, также в городе реализуется проект по строительству бумажной фабрики. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Сейчас идет реализация проекта бумажной фабрики по строительству нового производственного комплекса также с поддержкой правительства Курганской области. И уже готовимся в конце недели профинансировать создание в городе второго индустриального парка, где также будет много новых рабочих мест», — сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
Губернатор напомнил, что пару месяцев назад при господдержке уже был открыт новый цех на заводе АО «СМК Шадринск», где создали более 260 рабочих мест. По словам Шумкова, развитие социальных объектов, дорог, благоустройства и экономики идет по плану.
В Шадринске уже действует несколько программ по поддержке занятости, в том числе для осужденных, нуждающихся в трудоустройстве и социальной адаптации. В этом году в городе был открыт новый участок исправительного центра для женщин, а также увеличено число обращений за помощью по вопросам устройства на работу и восстановлению документов. Ранее господдержка позволила создать рабочие места в различных отраслях.
