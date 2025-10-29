Курганцам предлагают передать свои дома музею

Курганский музей ищет старинные дома для уникального проекта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курганской области жителей попросили передать старинные деревенские дома для создания уникальной улицы-музея. Проект направлен на сохранение находящихся под угрозой исчезновения зданий, которые станут частью комплекса «Музей деревни. Казачье подворье» в Белозерском округе. Об этом сообщает белозерская администрация.

«Представьте себе: дом, в котором жила ваша бабушка, может обрести новую жизнь и стать частью особой улицы-музея на нашем комплексе „Музей деревни. Казачье подворье“. Он будет рассказывать будущим поколениям о том, как жили наши предки, какие традиции хранили и какую мудрость передавали», — говорится в сообщении администрации Белозерского округа в соцсети «ВКонтакте».

Авторы проекта призывают жителей Белозерского округа и всей Курганской области, у которых есть старинный дом под угрозой исчезновения и которые готовы его передать, связаться с ними. Организаторы также просят по возможности присылать фотографии этих домов и делиться их историями. По мнению инициаторов, каждый такой дом является частицей истории, и совместными усилиями можно сохранить эту память для будущих поколений. Связаться с организаторами можно по телефону 8(919)572-36-91.

