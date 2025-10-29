Первая женщина-спикер, аварийная общага и жесткое ДТП: главные новости Кургана за 29 октября

Любовь Силантьева избрана председателем гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым председателем Курганской городской думы стала Любовь Силантьева, директор школы №7 и бывший глава комиссии по социальной политике. По итогам тайного голосования она получила единогласную поддержку присутствовавших на заседании депутатов. Силантьева поблагодарила коллег и выразила надежду на продолжение продуктивной работы. О других событиях этого дня — читайте в подборке новостей от URA.RU

Общественница Викулина стала депутатом гордумы Кургана

В Курганской городской думе мандат депутата, ушедшего в областной парламент, передан Снежане Викулиной, бывшему члену Общественной палаты Кургана. Викулина занимается активной общественной деятельностью и возглавляет территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Изумрудный». Дмитрий Жуковский — руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» после сентябрьских выборов стал депутатом Курганской областной думы.

Депутат Москвин назначил маму помощницей

Депутат Курганской областной думы от партии «Новые люди» Даниил Москвин назначил своей помощницей свою мать, Наталью Москвину. Она имеет юридическое образование и значительный опыт работы, что делает ее наиболее подходящей кандидатурой для этой должности, считает он. Наталья Москвина будет заниматься организацией приемов граждан, фиксацией обращений и подготовкой аналитических материалов.

Жесткое ДТП в селе Половинное, в котором пострадали дети

В селе Половинное Курганской области внедорожник Toyota сбил детей рядом с магазином «Магнит». По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 14 часов 40 минут. Мужчина 1946 года рождения на автомобиле при въезде на парковку магазина, не справился с управлением и совершил наезд на детей на тротуаре. В результате ДТП две девочки, в возрасте 7 и 10 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Прокуратур Курганской области Владислав Московских также поручил провести проверку.





Жители Левашово боятся продажи земли, которую планировали под садик

Собственники частных домов в поселке Левашово в Кургане опасаются, что власти хотят продать пустырь на улице Майской под строительство индивидуальных домов. Участок земли изначально предназначался под строительство детского сада. Жители боятся, что без садика и центрального водопровода их поселок останется без важной инфраструктуры. Официального ответа администрации пока нет.

