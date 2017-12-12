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12 декабря 2017
12:58  12 декабря 2017 0

ФСБ пресекла теракты, готовящиеся на Новый год и во время выборов президента

Тактико-специальное учение
ФСБ провела антитеррористическую операциюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности предотвратила в Московском регионе теракты, которые готовились на Новый год и во время предвыборной кампании. Согласно данным ФСБ, террористические атаки готовили выходцы из Центральной Азии, в том числе предполагалось задействовать смертников.

Как рассказал РИА Новости глава ФСБ Александра Бортникова, у группы лиц изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также, как сообщало «URA.RU», чекисты обезвредили группу «новогодних террористов» в Ставрополе. Двое из них были застрелены, а третий подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Ранее правозащитник Роман Силантьев рассказал, что в настоящее время в России предотвращается в среднем по одному теракту в неделю. При этом в среднем в мире происходит по две-три террористические атаки в день.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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