Федеральная служба безопасности предотвратила в Московском регионе теракты, которые готовились на Новый год и во время предвыборной кампании. Согласно данным ФСБ, террористические атаки готовили выходцы из Центральной Азии, в том числе предполагалось задействовать смертников.
Как рассказал РИА Новости глава ФСБ Александра Бортникова, у группы лиц изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также, как сообщало «URA.RU», чекисты обезвредили группу «новогодних террористов» в Ставрополе. Двое из них были застрелены, а третий подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Ранее правозащитник Роман Силантьев рассказал, что в настоящее время в России предотвращается в среднем по одному теракту в неделю. При этом в среднем в мире происходит по две-три террористические атаки в день.