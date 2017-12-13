01:46 13 декабря 2017 0

Пентагон поставил под сомнение заявления российского командования Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские военные за прошедшие сутки не зафиксировали сколь-либо значительного сокращения численности российской группировки войск в Сирии. Об этом завили во вторник, 12 декабря, официальные представители Пентагона.

«Никакого значимого снижения численности войск после того, как Россия заявила о планируемом отбытии из Сирии, не произошло», — приводит «Газета.ру» слова официального представителя Пентагона Адриана Рэнкина-Гэллоуэя.

Между тем, по информации российского оборонного ведомства, накануне к местам постоянной дислокации были возвращены бомбардировщики Ту-22 М3, самолеты дальней радиолокационной разведки А-50, батальон военной полиции Южного военного округа, а также отряда российских саперов Международного центра разминирования, передает «Эхо Москвы».

Напомним, приказ о выводе основной части российской группировки отдал в понедельник, 11 декабря главнокомандующий Вооруженными силами РФ президент Владимир Путин в ходе своего визита в Сирию. Как ранее писало «URA.RU», Россия намерена сохранить военные базы в Хмеймиме и Тартусе, оставив там подразделения военной полиции, средства ПВО и береговой обороны, а также противодиверсионные силы и вертолетную часть.