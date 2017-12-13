08:44 13 декабря 2017 0

Сейчас чуть больше половины электората говорят, что пойдут голосовать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социологи и политтехнологи прогнозируют рекордно низкую явку избирателей на президентские выборы 18 марта 2018 года. Среди основных причин называют отсутствие интриги.

Декабрьский опрос Левада-центра показывает, что на участки собираются прийти 58% граждан. Эта цифра складывается из ответов «совершенно точно буду голосовать» (28%) и «скорее всего, буду голосовать» (30%). 20% опрошенных не знают, будут ли участвовать в главных выборах страны, 19% склоняются к тому, что не пойдут.

Глава «Левада-центра» Лев Гудков полагает, что на будущие выборы придут 52-54% избирателей. «Крымский синдром заканчивается, нарастает ощущение неопределенности, снижается материальный уровень, сама кампания вялая. Все это снижает готовность идти на выборы». Он отмечает, что в ходе предвыборной кампании ожидаемая явка вырастет, но скорее всего не превысит порога 60%.

В 1991 году в России была самая высокая явка в 76%, а самая низкая в 2004 году — 64%. В 2012 году этот показатель составил 65%. Кремль беспокоится, что из-за низкой явки в некоторых регионах может быть слишком высокий процент проголосовавших за действующего президента, так как большинство считает, что Путина и без них выберут. В связи с этим федеральные власти будут думать, какие технологии избрать, чтобы повысить число желающих выразить политическую волю. Например, могут взять и вычистить списки от «мертвых душ»: в отдельных субъектах федерации это число достигает 10% электората.

Источник «Ведомостей» в Центризбиркоме заявляет, что ставка делается на легитимные выборы. ЦИК планирует поднимать явку за счет информационной работы и увеличения сроков работы участковых комиссий с десяти до 30 дней.

Политолог Андрей Колядин считает, что ЦИК также может прибегнуть к поквартирному обходу и партийной мобилизации (когда один член партии приводит на выборы от пяти до десяти человек). Колядин говорит, что отрицательным фактором может стать «сушка» явки на предыдущих выборах. «Например, „пересушили“ явку на муниципальных выборах в Москве, а людей, которым показали, что в них не нуждаются на одних выборах, трудно заманить на следующие», — поясняет он.

Блогер Алексей Навальный будет готовить наблюдателей, которые проследят за тем, сколько людей придут на избирательные участки. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Волонтеры Навального в ноябре следили за явкой на местных референдумах Татарстане. Тогда на 41 из 43 участков, где они работали, явка оказалась ниже 50%, при том, что по официальным данным она была равна 66% (средняя цифра по республике). Отрицательным фактором может стать и призыв Навального бойкотировать выборы, если его кандидатуру откажутся принимать.

Политолог Александр Кынев уверен, что административным путем не удастся обеспечить явку даже в 60%. «Явка не образуется от объявлений „Все на выборы“. Она появляется, когда в выборах есть смысл — интрига», — говорит он.