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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
13:56  14 декабря 2017 2

Создателям «Малины» грозит уголовное дело. «Раньше только говорили, что девушки жульничают, а сейчас есть подтверждение». СКРИН

Церемония награждения премией «Человек года 2017» от ДК. Екатеринбург, чебыкина ольга
Гражданский муж Ольги Чебыкиной получал миллионы от руководства «Малины»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В отношении создательниц интернет-ТВ «Малина» Ольги Чебыкиной и Екатерины Дегай может быть возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах», предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Об этом «URA.RU» заявил екатеринбургский пиарщик Платон Маматов на основании результатов аудита компании.

Как ранее сообщало наше агентство, Маматов подал иск к ООО «Малина Медиа» о выплате 20 млн рублей долга, который он выкупил у «Четвертого канала». После этого пиарщик обратился к аудиторской компании «Авуар» с просьбой проанализировать деятельность руководства «Малины».

В аудиторском отчете (имеется в распоряжении «URA.RU») говорится, что полученные в качестве займа от «Четвертого канала» деньги на развитие «Малины» использовались не по назначению. В частности, аудиторы зафиксировали сомнительные финансовые сделки. Например, руководство канала заплатило крупную сумму за юридическое обслуживание фирме ООО «Центр структурирования бизнеса и налоговой отчетности». Известно, что руководителем этой компании является Ярослав Савин — гражданский муж Ольги Чебыкиной.

Результаты аудита деятельности ООО «Малина медиа»
Фото: скан документа

«Более того, пять с лишним миллионов рублей было переведено на счет «ТК Малина» «за производство и размещение баннерной рекламы на сайте malina.am. Как выяснилось, это компания также записана на Савина», — рассказал «URA.RU» Маматов.

Также аудиторы пришли к выводу, что руководство допускало необоснованные с финансовой и экономической стороны расходы. «Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай заплатили почти три миллиона за разработку сайта malina.am, который и пятой части этой суммы не стоит. В полмиллиона им обходилась аренда помещения. Зачем им нужны были такие площади, тоже неясно. Выплата заработной платы — 10 миллионов. Из них 35% приходятся на прекрасную Ольгу Чебыкину и не менее очаровательную Екатерину Дегай. Девушки намеренно завышали расходы, которые были не нужны, чтобы вывести деньги и куда-то спрятать», — считает Маматов.

В результате аудита также установлено, что из-за серии реорганизаций и ликвидаций интернет-телекомпании ее руководители «фактически получили в личное пользование дорогостоящее телевизионное оборудование, сайт «Малины» и другие активы. «Раньше только говорили, что девушки жульничают. А сейчас этому есть документальное подтверждение. Результаты аудита мы используем при подготовке к судебным процессам. Возможно, эти документы послужат основанием для возбуждения уголовных дел», — говорит пиарщик.

Оперативно получить комментарий у Дегай и Чебыкиной не удалось — на звонки журналиста они не ответили. Отметим, ранее Дегай заподозрили в попытке задним числом выйти из состава учредителей ООО «Малина Медиа».

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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