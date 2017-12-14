Звезды ТНТ извинились перед ингушами за шутку про эскорт-услуги. ВИДЕО

21:39 14 декабря 2017 0

Звезды ТНТ призвали зрителей быть толерантнее и добрее друг к другу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Телеканал ТНТ выпустил видеоизвинение для жителей Ингушетии, которые оскорбились из-за шутки про девушку, представляющую эскорт-услуги. В ролике снялись звезды телеканала, в том числе Валентина Рубцова, Екатерина Скулкина, Гавриил Гордеев и Тимур Батрудинов.

Видео появилось на нескольких каналах YouTube 14 декабря. Оно длится минуту, в кадре артисты ТНТ произносят короткие реплики. Их смысл сводится к тому, что канал ТНТ работает больше 20 лет, здесь были созданы сотни проектов, которые объединяют людей. «И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства», — сказала на камеру Екатерина Скулкина. «Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ», — добавил Гавриил Гордеев.

В финале герои ролика призвали зрителей быть толерантнее и добрее друг к другу. Портал «Кавполит» сообщил, что это видео уже появилось в эфире ТНТ.

Отметим, 8 декабря в эфире шоу Comedy Woman показали номер про ингушскую девушку, предоставляющую эскорт-услуги, сообщало «URA.RU». После этого в соцсетях появились угрозы в адрес авторов передачи. О своем «недовольстве и возмущении» заявили и в представительстве Ингушетии в Москве. 11 декабря гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин приехал со своими извинениями в представительство Ингушетии в Москве.