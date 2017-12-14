{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
21:39  14 декабря 2017 0

Звезды ТНТ извинились перед ингушами за шутку про эскорт-услуги. ВИДЕО

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., тнт нижневартовск
Звезды ТНТ призвали зрителей быть толерантнее и добрее друг к другуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Телеканал ТНТ выпустил видеоизвинение для жителей Ингушетии, которые оскорбились из-за шутки про девушку, представляющую эскорт-услуги. В ролике снялись звезды телеканала, в том числе Валентина Рубцова, Екатерина Скулкина, Гавриил Гордеев и Тимур Батрудинов.

Видео появилось на нескольких каналах YouTube 14 декабря. Оно длится минуту, в кадре артисты ТНТ произносят короткие реплики. Их смысл сводится к тому, что канал ТНТ работает больше 20 лет, здесь были созданы сотни проектов, которые объединяют людей. «И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства», — сказала на камеру Екатерина Скулкина. «Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ», — добавил Гавриил Гордеев.

В финале герои ролика призвали зрителей быть толерантнее и добрее друг к другу. Портал «Кавполит» сообщил, что это видео уже появилось в эфире ТНТ.

Отметим, 8 декабря в эфире шоу Comedy Woman показали номер про ингушскую девушку, предоставляющую эскорт-услуги, сообщало «URA.RU». После этого в соцсетях появились угрозы в адрес авторов передачи. О своем «недовольстве и возмущении» заявили и в представительстве Ингушетии в Москве. 11 декабря гендиректор Comedy Club Production Андрей Левин приехал со своими извинениями в представительство Ингушетии в Москве.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров