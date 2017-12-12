«Требования ингушской общественности являются ханжескими»

18:07 12 декабря 2017 0

Шутка в популярном шоу едва не переросла в межнациональный конфликт Фото: depositphotos.com © URA.RU

Шутки над девушками легкого поведения стоит подвергать цензуре, а сценическим деятелям нужно осторожнее работать с такими темами, заявил «URA.RU» председатель ингушской диаспоры в Москве Дауд Хучиев.

ТНТ часто шутит на неполиткорректные темы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Скандал вокруг образа проституток на ТВ возник после того, как на шоу Comedy Woman на ТНТ 8 декабря показали номер про ингушскую девушку, предоставляющую эскорт-услуги. Ингушская община Москвы расценила шутку как оскорбление. В соцсетях появились угрозы в адрес авторов передачи. О своем «недовольстве и возмущении» заявили и в представительстве Ингушетии в Москве.

Спустя три дня ТНТ сообщило, что в офис готовы ворваться «50 человек кавказской национальности». После этого на сайте ТНТ появилась информация, что директор компании Андрей Левин выразил готовность «загладить свою ошибку» и пообещал «очень сильно постараться, чтобы такого не повторилось». Со своими извинениями он приехал в представительство Ингушетии в Москве. В пресс-службе ТНТ «URA.RU» отказались пояснить причину столь оперативных извинений.

Второй раз за неделю кавказцы остро реагируют на высказывания в адрес женщин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Телеканал скорее всего не ожидал такой «бурной» реакции, предположил Хучиев. «Они извинились, потому что в преддверии выборов им не нужна такая слава и публичные обсуждения качества работы», — говорит представитель ингушской диаспоры.

При этом он считает, что сами требования об извинениях со стороны земляков являются «показушничеством» и исходят «не от самой прогрессивной части нашего общества». Однако шутка ТНТ ему не понравилась. «Все наши девушки — российские, и все мы — россияне. Зачем акцентировать, что проститутки именно с Кавказа или Азии? Для чего это делается? Я понимаю, когда известный деятель культуры Роберт Рождественский подшучивал над Рамсулом Гамзатовым, это был красивый юмор. Но когда на сцене далеко не гениальные актеры высказываются таким образом, то это всегда может вызвать определенные эмоции», — говорит Хучиев.

Когда на ТНТ говорят о проститутках с Северного Кавказа, это может быть вдвойне обидно для горцев, ведь их девушки действительно известны своей целомудренностью, говорит политолог и философ Виктор Милитарев. Тем не менее он считает, что канал поспешил с извинениями.

«Если можно доказать, что среди девушек ингушского происхождения нет проституток, а само понятие „ингушская проститутка“ не имеет права на жизнь, то можно требовать извинений. В ином случае требования ингушской общественности являются ханжескими», — заявил Милитарев «URA.RU».

Своими поспешными извинениями канал фактически покаялся в том, чего он на самом деле не делал — в оскорблении целого народа, считает правозащитник и главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. «В том ролике на ТНТ, что я видел, под эскорт-услугами понималось сопровождение гостей столицы из Сургута и популярного певца по ковровой дорожке во время мероприятия. Ничего про проституцию там сказано не было. На мой взгляд, TНТ нужно было не торопиться с извинениями, а объяснить ситуацию», — рассказал Шведов «URA.RU».

Общая численность ингушей не превышает 700 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он отмечает, что связывать ту или иную аморальную профессию или какой-то недуг с определенной этничностью не стоит, это всегда будет обидно. «В тех вопросах, где проходит тонкая грань между юмором и унижением, должно стоять самоограничение. Так, один из создателей „Камеди Клаб“ — армянин. В его передаче мы часто видим шутки над армянами, что воспринимается как самокритика. Но эти шутки никогда не были на грани фола, например про геноцид. Кроме того, в передаче армянам не приписывались черты унизительных профессий», — говорит Шведов.

Малые народы всегда ревностно относятся к тому, что про них говорят, напоминает Милитарев. Он вспоминает, как один из политологов сравнил отношения России и Армении с отношениями мужа и жены, причем Армения выступала в роли последней, и получил множество гневных комментариев в свой адрес.

Ранее «URA.RU» рассказывало, как выходцы с Северного Кавказа силой заставили студента РАНХиГС извиниться за высказывание, что мужчины не должны определять за мусульманских женщин, с кем им следует встречаться.