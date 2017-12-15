{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
07:40  15 декабря 2017 0

Российские штурмовики отогнали американский истребитель от гуманитарной колонны в Сирии

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, американский военный самолет, военный самолет сша, истребитель, f-22 raptor
Американский истребитель пытался помешать сопровождению гуманитарной колонныФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

В российском Минобороны опровергли сообщения американских коллег о перехвате американским F-22 российских Су-25. Как заявили в оборонном ведомстве, сообщения американских и британских СМИ не соответствуют действительности.

Инцидент в небе над Сирией произошел в среду, 13 декабря, в районе города Аль-Маядин. Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что сближение самолетов России и США в небе над Сирией длилось около 40 минут, американские истребители F-22 были вынуждены маневрировать, чтобы избежать столкновения с российскими Су-25, пишет «Федеральное агентство новостей». Пентагон обвинил российских пилотов в нарушении линии деконфликтации.

У Минобороны своя версия. Там отметили, что Су-25 сопровождали гуманитарную автоколонну, когда к ним приблизился F-22 и начал отстреливать тепловые ловушки, пишет телеканал 360. Ситуация разрешилась после того, как в район инцидента подошёл находившийся поблизости российский многоцелевой истребитель Су-35С.

«Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошёл к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — рассказали в Минобороны. Сообщение приводит RT.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров