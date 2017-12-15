Российские штурмовики отогнали американский истребитель от гуманитарной колонны в Сирии

07:40 15 декабря 2017 0

Американский истребитель пытался помешать сопровождению гуманитарной колонны Фото: depositphotos.com © URA.RU

В российском Минобороны опровергли сообщения американских коллег о перехвате американским F-22 российских Су-25. Как заявили в оборонном ведомстве, сообщения американских и британских СМИ не соответствуют действительности.

Инцидент в небе над Сирией произошел в среду, 13 декабря, в районе города Аль-Маядин. Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что сближение самолетов России и США в небе над Сирией длилось около 40 минут, американские истребители F-22 были вынуждены маневрировать, чтобы избежать столкновения с российскими Су-25, пишет «Федеральное агентство новостей». Пентагон обвинил российских пилотов в нарушении линии деконфликтации.

У Минобороны своя версия. Там отметили, что Су-25 сопровождали гуманитарную автоколонну, когда к ним приблизился F-22 и начал отстреливать тепловые ловушки, пишет телеканал 360. Ситуация разрешилась после того, как в район инцидента подошёл находившийся поблизости российский многоцелевой истребитель Су-35С.

«Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошёл к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — рассказали в Минобороны. Сообщение приводит RT.