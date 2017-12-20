Названы самые продаваемые автомобили 2017 года

06:31 20 декабря 2017 0

Kia Rio возглавила рейтинг самых продаваемых авто на российском рынке ФОТО: Kia.com

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в 2017 году. Наибольшей популярностью у отечественных автолюбителей пользуется Kia Rio — за 11 месяцев было продано 90 тысяч автомобилей.

На втором месте оказалась отечественная Lada Granta. В 2017 году автодилерам удалось продать свыше 83 тысяч автомобилей российского автоконцерна. По мнению экспертов, популярность Lada сохраняется благодаря низкой цене в сравнении с конкурентами. Третье место также осталось за отечественным автомобилем — Lada Vesta с 69 тысячами проданных единиц.

Прошлогодний чемпион списка Hyundai Solaris и его собрат Hyundai Creta заняли четвертые и пятые места соответственно. Помимо этого в топ-10 оказались Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Renault Duster, LADA Largus, Toyota RAV4 и российская LADA XRay, сообщает «Экономика сегодня».

Отметим, что общий объем проданных транспортных средств на российском рынке в уходящем году превысил 1,4 миллионов единиц, что на 12 процентов выше прошлогодних показателей.