06:55 20 декабря 2017 0

Обстоятельства гибели девушки устанавливаются Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Москвы стал свидетелем жуткого инцидента: во время ночного перекура возле бара мужчина увидел, как из окна соседнего здания неизвестные выкинули труп обезглавленной женщины.

Происшествие произошло ночью, 20 декабря на Кутузовском проспекте. «Стоим, курим, и тут тело падает. Ну, такое, без головы, — цитирует очевидца Life. Труп упал на асфальт прямо под окнами здания. Мужчина не растерялся и заснял произошедшее на видео.

Обстоятельства загадочного инцидента в столице пока не известны. Полиция пытается установить личность погибшей.