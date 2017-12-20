Обстоятельства гибели девушки устанавливаются
Житель Москвы стал свидетелем жуткого инцидента: во время ночного перекура возле бара мужчина увидел, как из окна соседнего здания неизвестные выкинули труп обезглавленной женщины.
Происшествие произошло ночью, 20 декабря на Кутузовском проспекте. «Стоим, курим, и тут тело падает. Ну, такое, без головы, — цитирует очевидца Life. Труп упал на асфальт прямо под окнами здания. Мужчина не растерялся и заснял произошедшее на видео.
Обстоятельства загадочного инцидента в столице пока не известны. Полиция пытается установить личность погибшей.