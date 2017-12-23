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23 декабря 2017
14:30  23 декабря 2017 14

Кандидат в президенты Грудинин заявил, что у КПРФ нет конкурентов на выборах

Павел Грудинин пообещал сделать все, чтобы «выборы были честными»Фото: личная страница Павла Грудинина «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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При условии проведения честной избирательной кампании у кандидата от КПРФ на выборах президента РФ в 2018 году нет конкурентов. Об этом заявил Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, которого единогласно выдвинул ЦК КПРФ для утверждения на съезде партии в качестве кандидата на должность президента России.

«Если выборы будут честными, то у нас нет конкурентов, потому что ни у одной партии нет идеологии. Понимаете, это не борьба идей, это борьба идеологий. Скажите мне, какая идеология есть у „Единой России“ или уважаемого мной Жириновского Владимира Вольфовича? Их же нет», — цитирует Грудинина «Интерфакс».

Он считает, что «есть одна идеология — социалистическая: справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно. Вот эта идеология должна победить». На вопрос журналистов, будет ли он вступать в КПРФ, Грудинин ответил, что обсудит эту тему с лидером партии Геннадием Зюгановым. Он заявил, что не важно, есть ли у человека партбилет. Важнее разделять принципы партии.

Избирательным штабом кандидата от КПРФ Павла Грудинина будет руководить сам Зюганов, сообщает Nation News. Кроме того, его избрали руководителем высшего государственного совета народно-патриотических сил, пишет RT.

Ольга Дудорова
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