Кандидат в президенты Грудинин заявил, что у КПРФ нет конкурентов на выборах

14:30 23 декабря 2017 14

Павел Грудинин пообещал сделать все, чтобы «выборы были честными» Фото: личная страница Павла Грудинина «ВКонтакте»

При условии проведения честной избирательной кампании у кандидата от КПРФ на выборах президента РФ в 2018 году нет конкурентов. Об этом заявил Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, которого единогласно выдвинул ЦК КПРФ для утверждения на съезде партии в качестве кандидата на должность президента России.

«Если выборы будут честными, то у нас нет конкурентов, потому что ни у одной партии нет идеологии. Понимаете, это не борьба идей, это борьба идеологий. Скажите мне, какая идеология есть у „Единой России“ или уважаемого мной Жириновского Владимира Вольфовича? Их же нет», — цитирует Грудинина «Интерфакс».

Он считает, что «есть одна идеология — социалистическая: справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно. Вот эта идеология должна победить». На вопрос журналистов, будет ли он вступать в КПРФ, Грудинин ответил, что обсудит эту тему с лидером партии Геннадием Зюгановым. Он заявил, что не важно, есть ли у человека партбилет. Важнее разделять принципы партии.

Избирательным штабом кандидата от КПРФ Павла Грудинина будет руководить сам Зюганов, сообщает Nation News. Кроме того, его избрали руководителем высшего государственного совета народно-патриотических сил, пишет RT.