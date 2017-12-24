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24 декабря 2017
23 декабря 2017
09:01  24 декабря 2017 16

Открылся первый ресторан с блюдами из человечины

Гастропаб «Гастроли». Екатеринбург, нож, вилка, столовые приборы, питание
Неизвестно, откуда владельцы необычного ресторана берут сырьеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый ресторан, где можно отведать блюда из человеческого мяса, открылся в столице Японии Токио. Как сообщает издание Top Things, заведение назвали с юмором — «Съедобный брат».

Ресторан работает абсолютно легально — еще в 2014 году правительство Японии разрешило в стране каннибализм. Попробовать человечину обойдется от 100 до 1000 евро за порцию, передает РЕН-ТВ.

Неизвестно, откуда владельцы ресторана берут сырье для блюд, однако, согласно японскому законодательству, каждый гражданин страны перед смертью может продать свое тело в ресторан. Его семье в этом случае полагается до 35 тысяч евро. Наиболее ценятся молодые «экземпляры».

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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