Открылся первый ресторан с блюдами из человечины

Неизвестно, откуда владельцы необычного ресторана берут сырье
Первый ресторан, где можно отведать блюда из человеческого мяса, открылся в столице Японии Токио. Как сообщает издание Top Things, заведение назвали с юмором — «Съедобный брат».
Ресторан работает абсолютно легально — еще в 2014 году правительство Японии разрешило в стране каннибализм. Попробовать человечину обойдется от 100 до 1000 евро за порцию, передает РЕН-ТВ.
Неизвестно, откуда владельцы ресторана берут сырье для блюд, однако, согласно японскому законодательству, каждый гражданин страны перед смертью может продать свое тело в ресторан. Его семье в этом случае полагается до 35 тысяч евро. Наиболее ценятся молодые «экземпляры».