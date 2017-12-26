Житель Югры получил реальный тюремный срок за пьяную езду

Водитель из Нягани приговорен к восьми месяцам колонии-поселения за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Ранее мужчина уже совершал аналогичное нарушение и привлекался к ответственности. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.
«В судебном заседании установлено, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, за которое ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год. В апреле 2017 года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения», — комментируют в ведомстве. Помимо срока в колонии-поселении мужчина также лишен права управлять транспортом на три года.
Напомним, поправки в закон, позволяющие судебным органам назначать водителям реальное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, вступили в силу 1 июля 2015 года.