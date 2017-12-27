13:29 27 декабря 2017 0

Владимир Баскаль (слева) строит дома из газобетона, нарушений в этом власти не видят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители дома 33 на улице Автомобилистов в Шадринске пытаются в суде доказать, что по программе переселения из ветхого жилья их отправили жить в некачественную новостройку. Они заказали независимую экспертизу, которая показала, что дом построен из теплоизоляционного бетона. Результаты исследований опубликовал telegram-канал «Курганский дед».

Жители дома сняли на видео, как отбирались пробы. Также они рассказывают на камеру, что пытаются доказать в суде, что дом построен с нарушениями, однако результаты первой экспертизы вызвали у силовиков сомнения. Исследования, проведенные челябинским ООО «Центральная строительная лаборатория», показали, что дом построен из бетона прочности В 0,5, который относится к теплоизоляционным видам бетона. Шадринцы считают, что это подтверждает их мнение о том, что дом построен некачественно.

Шадринцы опираются на исследования экспертов Фото: телеграм-канал «Курганский дед»

Эксперт регионального отделения ОНФ Владимир Иванов в разговоре с «URA.RU» заявил, что не знаком с результатам экспертизы, однако отметил, что из подобного бетона разрешено строительство домов высотой не более трех этажей. «Каркас дома должен соответствующим образом укреплен», — добавил Иванов. Он также сообщил, что сверху такое здание должно быть обшито. «Подобные дома у нас в Кургане застройщик Владимир Баскаль строил в этом году, нарушений тут нет», — отметил Иванов и пообещал ознакомиться с результатами экспертизы и выяснить, какие претензии есть у жильцов.