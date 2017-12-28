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14:58  28 декабря 2017 1

В крупном городе ХМАО родителям запретили посещать новогодние утренники

КХЛ. Сезон 2015/2016. ХК
Детские утренники закрыли от родителей — объясняют карантином, который в городе ставят под сомнениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске родителям запретили присутствовать на новогодних утренниках в детсадах. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Ситуацию активно обсуждают в соцсетях. Родители возмущены и считают, что инициатор запрета — департамент образования — не имел право принимать такие меры. В пресс-службе администрации города подтвердили факт запрета, сославшись на постановление санитарно-противоэпидемической комиссии. По данным медиков, в Нефтеюганске превышен пороговый уровень заболеваемости ОРВИ, а родителей не пускают к детям, чтобы предотвратить дальнейшее распространения инфекции. Последний раз такая мера обсуждалась на комиссии 25 декабря, и запрет решили не снимать.

По данным источников «URA.RU», активисты Нефтеюганска уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность действий департамента образования города, а также работу медиков. В официальных данных окружного Роспотребнадзора информации об эпидемии ОРВИ нет, в том числе и по Нефтеюганску. Более того, в других муниципалитетах введен хотя бы частичный карантин в некоторых образовательных и дошкольных учреждениях — а в Нефтеюганске такие меры пока что не применялись. В соцсетях даже обсуждается версия, что ряд документов в мэрии могли быть подписаны задним числом, чтобы обосновать запрет на посещение детских утренников.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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