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29 декабря 2017
28 декабря 2017
21:49  28 декабря 2017 5

Украинских депутатов заставили слушать гимн России

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, самодеятельность, гимн россии, портрет путина, флаг россии
Украинские депутаты не растерялись, услышав российский гимнФото: Анна Майорова © URA.RU

Во время сессии Ирпенского городского совета Киевской области гимн Украины внезапно был прерван вставкой из гимна России. Об этом в Facebook рассказал председатель города Владимир Карплюк.

«Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», — передает «Газета.ru» сообщение Карплюка в соцсети. По его словам, депутаты после этого начали петь гимн Украины без музыкального сопровождения. Градоначальник пообещал подать соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, «поскольку за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом „активист“».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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