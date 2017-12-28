Украинских депутатов заставили слушать гимн России

21:49 28 декабря 2017 5

Украинские депутаты не растерялись, услышав российский гимн Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во время сессии Ирпенского городского совета Киевской области гимн Украины внезапно был прерван вставкой из гимна России. Об этом в Facebook рассказал председатель города Владимир Карплюк.

«Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», — передает «Газета.ru» сообщение Карплюка в соцсети. По его словам, депутаты после этого начали петь гимн Украины без музыкального сопровождения. Градоначальник пообещал подать соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, «поскольку за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом „активист“».