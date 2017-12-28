Патриарха Кирилла ждут в Югре на освящение храма

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл планирует в будущем году совершить поездку в Ханты-Мансийский автономный округ. В его планах — освящение храма и посещение женского монастыря, сообщил на пресс-конференции 28 декабря митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
По словам митрополита, в 2017 году освящены великим чином четыре югорских храма. Среди них первый в Югре храм при учебном заведении, в честь мученицы Татианы в СурГУ и соборный храм святой Татианы в Когалыме. Именно храм в Когалыме планирует освятить великим чином Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время поездки по Югре, которая запланирована на 2018 год. Также предстоятель РПЦ планирует посетить женский монастырь в Сургуте.
Сейчас в Ханты-Мансийской епархии строятся 46 храмов, 20 из них уже в процессе завершения, передает портал «Югра православная».