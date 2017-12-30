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30 декабря 2017
14:55  30 декабря 2017 0

Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Глава РФ оценил значимость российско-американского диалогаФото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом американскому лидеру Дональду Трампу.

«В нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога востребовано для укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы», цитирует сообщение Кремля RT.

Основой для развития отношений между странами должны стать принципы равноправия и взаимного уважения, подчеркнул он. «Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — резюмировал Путин, отмечает Nation News.

Как писало «URA.RU», ранее посол России в США Анатолий Антонов, проанализировав разговоры Путина с Трампом, сделал вывод, что американский лидер сохраняет желание наладить отношения с Кремлем. При этом некоторые действия Соединенных Штатов приводят к ухудшению отношений с РФ, резюмировал посол.

Юрий Викторов
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