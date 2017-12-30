Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом американскому лидеру Дональду Трампу.
«В нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога востребовано для укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы», цитирует сообщение Кремля RT.
Основой для развития отношений между странами должны стать принципы равноправия и взаимного уважения, подчеркнул он. «Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — резюмировал Путин, отмечает Nation News.
Как писало «URA.RU», ранее посол России в США Анатолий Антонов, проанализировав разговоры Путина с Трампом, сделал вывод, что американский лидер сохраняет желание наладить отношения с Кремлем. При этом некоторые действия Соединенных Штатов приводят к ухудшению отношений с РФ, резюмировал посол.