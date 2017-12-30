Кандидат в президенты России Ксения Собчак потратила на сбор подписей больше денег, чем остальные участники предвыборной гонки и установила абсолютный рекорд — 3,6 миллиона рублей. Данные о тратах кандидатов обнародовала Центральная избирательная комиссия.
На сегодняшний день есть данные о пяти кандидатах в президенты. ЦИК опубликовала общую сумму, которая значится на счетах кандидатов и сумму, которая была потрачена на сбор подписей. Телеведущая Ксения Собчак (идет на выборы от партии «Гражданская платформа») является лидером и по «общей сумме». В ее предвыборном кошельке находится 19,5 млн рублей, пишет агентство Nation News.
На втором месте по количеству денег на избирательном счету находится бизнес-омбудсмен Борис Титов («Партия роста»). По состоянию на 27 декабря на его счету 10,7 миллиона в отечественной валюте. На подписи он потратил 1,6 млн рублей. Чуть больше 200 тысяч у него ушло на изготовление рекламной продукции. Тройку лидеров замыкает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В его избирательном фонде 10 млн руб., из которых 1,2 млн было потрачено на сбор подписей.
На четвертом месте — председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин. На его счету 350 тысяч рублей, из которых 349 тысяч уже потрачено. 220 тысяч ушло на сбор подписей. Особенно отличился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По состоянию на 27 декабря в его кандидатском кошельке 1 рубль 20 копеек. Трат пока не было.
Информации нет только о расходах нынешнего президента России Владимира Путина. Он только 28 декабря получил разрешение начать сбор подписей и открыть избирательный счет в Сбербанке.