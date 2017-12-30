Скандально известная Диана Шурыгина опубликовала фото в Telegram-канале, продемонстрировав чудеса растяжки. На снимке девушка сидит в поперечном шпагате, страхуя себя руками. Перед ней постелен коврик-памятка с упражнениями.
Шурыгина сообщила, что в начале декабря поставила перед собой цель — научиться садиться на шпагат. По ее словам, результата долго ждать не пришлось — через 13 занятий мечта осуществилась. «А ты занимаешься спортом?», — спросила она у подписчиков.
Шурыгина решила запустить свой канал в «Телеграмме», чтобы постить откровенные фото, давать советы и разыгрывать денежные призы. Ранее она опубликовала откровенный снимок и сделала подпись: «Сладких снов, котики».
Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым на «Первом канале». Девушка призналась, что стала жертвой насилия, когда на вечеринке у друзей перебрала с алкоголем.