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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:45  30 декабря 2017 0

Шурыгина добилась своей цели и раздвинула ноги. ФОТО

Мисс Екатеринбург-2016 - регата и йога, растяжка, разминка, зож, йога, фитнес
На мечту пришлось потратить 13 занятийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Скандально известная Диана Шурыгина опубликовала фото в Telegram-канале, продемонстрировав чудеса растяжки. На снимке девушка сидит в поперечном шпагате, страхуя себя руками. Перед ней постелен коврик-памятка с упражнениями.

Шурыгина сообщила, что в начале декабря поставила перед собой цель — научиться садиться на шпагат. По ее словам, результата долго ждать не пришлось — через 13 занятий мечта осуществилась. «А ты занимаешься спортом?», — спросила она у подписчиков.

Шурыгина решила запустить свой канал в «Телеграмме», чтобы постить откровенные фото, давать советы и разыгрывать денежные призы. Ранее она опубликовала откровенный снимок и сделала подпись: «Сладких снов, котики».

Фото: Telegram-канал «Диана Шурыгина»

Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым на «Первом канале». Девушка призналась, что стала жертвой насилия, когда на вечеринке у друзей перебрала с алкоголем.

Сергей Снегирев
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