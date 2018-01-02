В Москве подняли цены на проезд в общественном транспорте

В Москве проезд в общественном транспорте по карте «Тройка» стал дороже на один рубль со 2 января. Заместитель руководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева сообщила журналистам, что изменение тарифов произошло в рамках индексации.
«Так, со 2 января 2018 года проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного (билета) на 30 дней — 2075 рублей вместо двух тысяч рублей, цитирует Бисембаеву телеканал 360.
При этом стоимость разовой поездки не изменилась и осталась на уровне 55 рублей, отмечает RT. На прежнем уровне также осталась стоимость билета «Единый» на одну и две поездки, билета ТАТ на одну поездку в ТиНАО, а также цена поездки при оплате с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay. Для студентов и школьников стоимость проезда тоже осталась прежней.