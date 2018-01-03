В Дании похитили бутылку самой дорогой в мире водки Russo-Baltique стоимостью 1,3 млн долларов. Ее вынесли из бара в Копенгагене, в подвале которого владелец заведения Бриан Ингберг организовал музей.
Он написал в Facebook, что взял ее напрокат в России полгода назад. Сосуд стоит так дорого из-за того, что на его изготовление ушло по три килограмма золота и серебра, а украшен он той же кожей, которую использовали в отделке автомобиля 1912 года выпуска, принимавшего участие в Ралли Монте-Карло.
Владелец заведения опубликовал снимки воров с камер наблюдения: ими оказались двое мужчин в бейсболках и масках, скрывающих лица. Ингберг отметил, что они вынесли лишь одну бутылку из 1200 экспонатов. Он предположил, что у них был ключ или его копия.