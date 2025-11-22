SHOT: в Москве горит здание Центрального телеграфа
22 ноября 2025 в 05:08
Фото: © URA.RU
В Москве произошло возгорание в здании Центрального телеграфа. По данным очевидцев с верхних этажей исторического здания поднимается густой дым, а на девятом этаже наблюдается пламя — горят строительные материалы. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники МЧС. Об этом заявил telegram-канал SHOT.
