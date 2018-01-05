{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 января 2018
04 января 2018
03:19  05 января 2018 0

Телеканал HBO рассказал о финальном сезоне «Игры престолов»

Сюжеты Джорджа Мартина уже стали основой не только для сериала, но и для настольной игрыФото: Франсуа Филипп / Flickr

Заключительный, восьмой сезон популярного телесериала «Игра престолов», съемки которого уже ведет телеканал HBO, выйдет на экраны в 2019 году. Об этом заявили представители телеканала. Всего запланирован показ шести серий.

Более подробной информации о работе над сериалом телеканал не предоставил, сообщает «Газета.ру». Пока известно лишь, что режиссурой занимаются Дэвид Бениофф и Бэвис Вайс (оба занимались и подготовкой сценария 8 сезона), а также Дэвид Нуттер и Мигель Сапочник. Кроме Бэниоффа и Вайса в написании сценария участвовали Брайан Когман и Дейв Хилл.

Напомним, седьмой сезон фэнтезийного сериала, снятого по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» зрители увидели летом прошлого года. Практически сразу стало известно, что 7 сезон не был заключительным и создатели не отказались от продолжения коммерчески выгодного проекта, который стал одним из самых крупнобюджетных на современном телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Сериал принес книгам Мартина широкую известность.

Как ранее писало «URA.RU», одна из российских вещательных компаний предлагала создателям «Игры престолов» снимать финальный сезон в Якутии, однако ответа из HBO так и не последовало.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров