Телеканал HBO рассказал о финальном сезоне «Игры престолов»

03:19 05 января 2018 0

Сюжеты Джорджа Мартина уже стали основой не только для сериала, но и для настольной игры Фото: Франсуа Филипп / Flickr

Заключительный, восьмой сезон популярного телесериала «Игра престолов», съемки которого уже ведет телеканал HBO, выйдет на экраны в 2019 году. Об этом заявили представители телеканала. Всего запланирован показ шести серий.

Более подробной информации о работе над сериалом телеканал не предоставил, сообщает «Газета.ру». Пока известно лишь, что режиссурой занимаются Дэвид Бениофф и Бэвис Вайс (оба занимались и подготовкой сценария 8 сезона), а также Дэвид Нуттер и Мигель Сапочник. Кроме Бэниоффа и Вайса в написании сценария участвовали Брайан Когман и Дейв Хилл.

Напомним, седьмой сезон фэнтезийного сериала, снятого по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» зрители увидели летом прошлого года. Практически сразу стало известно, что 7 сезон не был заключительным и создатели не отказались от продолжения коммерчески выгодного проекта, который стал одним из самых крупнобюджетных на современном телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Сериал принес книгам Мартина широкую известность.

Как ранее писало «URA.RU», одна из российских вещательных компаний предлагала создателям «Игры престолов» снимать финальный сезон в Якутии, однако ответа из HBO так и не последовало.