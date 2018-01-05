Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил оказать помощь девочке, родные которой погибли в селе Петропавловское 1 января от отравления угарным газом. Распоряжение было отдано главе Катайского района Юрию Малышеву во время рабочей поездки главы региона в район 5 января, сообщили «URA.RU» в правительстве Зауралья. Сейчас ребенок находится у родственников, которые оформляют документы на опеку, его здоровье вне опасности.
«Это трагедия. К сожалению, она произошла из-за несоблюдения техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сейчас главное — помочь выжившей девочке. В первую очередь, ребенку нужна психологическая помощь, потому что девочка потеряла родителей. Я дал поручение главе района Юрию Малышеву — оказать ребенку и его опекунам психологическую, а также необходимую материальную помощь. Правительство Курганской области также готово подключиться к решению этой проблемы», — подчеркнул губернатор.
Как уже сообщало «URA.RU», вечером первого дня наступившего годы в частном доме нашли тела пяти погибших, в том числе 10-летнего ребенка. Еще двух взрослых и 13-летнюю девочку «Скорая» увезла в больницу. По предварительным данным, причиной трагедии стало вмешательство хозяев дома в работу автоматики газового котла. Следователи сейчас расследуют уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В Курганской области проводятся обходы частных домов, имеющие газовое оборудование и печное отопление.