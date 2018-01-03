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Главные новости Курганской области
16:12  03 января 2018 1

Кокорин приедет в зауральское село, где отравились газом пять человек

Разное. Курган, кокорин алексей
Губернатор поручил помочь родственникам погибшихФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин взял под контроль ЧП в селе Петропавловское Катайского района, где 1 января обнаружили тела пяти человек, отравившихся угарным газом.

Он поручил ужесточить проверки газового оборудования, а также выяснить, кто и когда проверял газовый котел, из-за эксплуатации которого произошла трагедия, сообщили в пресс-службе главы региона. Также Кокорин поставил задачу главе района Юрию Малышеву помочь родственникам погибших в организации похорон и оформлении документов на опекунство для выжившей девочки. Исполнение поручений он проконтролирует лично: губернатор планирует посетить место ЧП.

«От имени правительства Курганской области выражаю искренние соболезнования родным погибших и желаю скорейшего выздоровления выжившим в этой трагедии. Недопустимо терять жизни людей, тем более прискорбно, когда погибают дети. Мы приложим максимум усилий для того, чтоб подобное не повторилось. Обращаюсь ко всем зауральцам, в домах которых есть газовое и печное оборудование: будьте внимательны и обо всех малейших неполадках сообщайте по телефонам экстренных служб», — призвал жителей региона Алексей Кокорин.

По предварительной версии, хозяева дома вмешались в работу автоматики настенного газового котла, что привело к наполнению дома угарным газом. На месте трагедии работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как писало «URA.RU» ранее, ЧП случилось в частном жилом доме вечером 1 января. От отравления угарным газом погибли маленький ребенок и четверо взрослых. Еще три человека были доставлены в больницу. Курганская прокуратура уже заинтересовалась инцидентом. Правоохранители оценят деятельность органов, ответственных за проверку газового оборудования.

Юрий Викторов
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