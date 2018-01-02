В Зауралье ребенок и четверо взрослых отравились угарным газом

В Катайском районе Курганской области от отравления угарным газом погибли маленький ребенок и четверо взрослых. Еще три человека были доставлены в больницу.
ЧП случилось вечером, 1 января, в селе Петропавловское в частном жилом доме. По предварительным данным, гибель людей произошла из-за неисправного газового котла, сообщил источник в экстренных службах РИА «Новости». «Пострадали восемь человек, пять из них, в том числе ребенок, погибли», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Среди них двое молодых людей 20-25 лет и девочка 13 лет, пишет «интерфакс». Обстоятельства ЧП выясняются.
Как ранее писало «URA.RU», похожий случай произошел в Оренбургской области. Там из-за отравления угарным газом погибли семеро человек, трое из них — дети. В региональном СКР по данному смерти людей проводят проверку. добавляет «Федеральное агентство новостей». По итогам осмотр места происшествия было установлено, что дом отапливался с помощью газовой горелки в печи, однако задвижка дымохода печи была не полностью открыта, в результате чего угарный газ проник в помещение, что в конечном итоге привело к гибели семи человек.