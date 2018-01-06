Пенсионерка умерла в петербургской больнице после пяти часов ожидания

Пожилая жительница Санкт-Петербурга скончалась в больнице после того, как несколько часов ждала помощи медиков. Инцидент произошел 5 января.
Женщина в середине дня почувствовала себя плохо и обратилась к врачам, сообщает «Федеральное агентство новостей». Вместе с внуком она около трех часов просидела в приемном отделении, позже ее перенаправили в неврологическое отделение. Там ее состояние ухудшилось.
В результате с 14:00 до 19:00 к женщине никто не подошел. Родственнику женщины пришлось уйти из больницы, позже он узнал, что бабушка скончалась. В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства инцидента, заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.