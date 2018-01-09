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09 января 2018
08:00  09 января 2018 1

Жителей Литвы призвали критически отнестись к списку «агентов КГБ»

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, кгб ссср, значок кгб
Исследователи проанализировали данные 1669 «агентов КГБ»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы призвал граждан страны критически относиться к опубликованному ранее журналу регистрации архивных личных дел КГБ СССР. В нем, например, говорилось, что известный литовский актер театра и кино Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, в советский период был завербован комитетом госбезопасности.

«Весь журнал регистрации агентов написан от руки. Несколько человек, внесенные в конец списка, вписаны другой ручкой, другим почерком. Не сохранена хронологическая очередность, поэтому проверке данных из журнала было уделено повышенное внимание», — приводит «Федеральное агентство новостей» цитату из сообщения центра.

В организации отметили, что были обязаны по закону обнародовать документы КГБ. Их публикация началась в конце 2012 года, а завершилась 5 января этого года. Проанализированы данные 1669 человек.

Ранее в Центре изучения геноцида Литвы заявили, что умерший в 2014 году советский актер литовского происхождения Донатас Банионис якобы в 1970 году был завербован КГБ. Артиста обвинили в том, что он сообщал силовикам о деятельности литовской эмиграции на Западе. По данным исследователей, актер был исключен из агентурного списка в 1974 году, добавляет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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