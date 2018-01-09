Жителей Литвы призвали критически отнестись к списку «агентов КГБ»

Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы призвал граждан страны критически относиться к опубликованному ранее журналу регистрации архивных личных дел КГБ СССР. В нем, например, говорилось, что известный литовский актер театра и кино Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, в советский период был завербован комитетом госбезопасности.
«Весь журнал регистрации агентов написан от руки. Несколько человек, внесенные в конец списка, вписаны другой ручкой, другим почерком. Не сохранена хронологическая очередность, поэтому проверке данных из журнала было уделено повышенное внимание», — приводит «Федеральное агентство новостей» цитату из сообщения центра.
В организации отметили, что были обязаны по закону обнародовать документы КГБ. Их публикация началась в конце 2012 года, а завершилась 5 января этого года. Проанализированы данные 1669 человек.
Ранее в Центре изучения геноцида Литвы заявили, что умерший в 2014 году советский актер литовского происхождения Донатас Банионис якобы в 1970 году был завербован КГБ. Артиста обвинили в том, что он сообщал силовикам о деятельности литовской эмиграции на Западе. По данным исследователей, актер был исключен из агентурного списка в 1974 году, добавляет «Национальная служба новостей».