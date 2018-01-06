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07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Москвы
19:54  06 января 2018 3

Литва обвинила знаменитого советского актера в сотрудничестве с КГБ

Актера исключили из агентурного списка в 1974 году, утверждают исследователиФото: wikipedia.org

Советский актер литовского происхождения Донатас Банионис якобы был завербован Комитетом государственной безопасности СССР. Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы утверждает, что умерший в 2014 году артист поставлял информацию спецслужбе.

«В документах КГБ содержится информация о том, что агент „Бронос“ (Донатас Банионис — прим. ред.) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США», — цитирует ТАСС заявление Центра. Актера обвиняют в том, что он сообщал силовикам о деятельности литовской эмиграции на Западе.

«Перед поездками на Запад агентов инструктировали о том, какая информация важна для КГБ, с кем следовало бы завязать контакты для того, чтобы эмигрантская печать положительно отзывалась о происходящем в СССР», — говорится в заявлении Центра. По данным исследователей, актер был исключен из агентурного списка в 1974 году.

Донатас Банионис снялся более чем в 70 фильмах. Он известен по ролям в таких картинах, как «Солярис», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Мертвый сезон», «Король Лир» и другим. В последние годы жизни он сетовал на то, что в России его знают больше, чем на родине. Артист скончался в 2014 году после инсульта, похоронен на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Игорь Чукреев
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