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10 января 2018
09 января 2018
16:37  09 января 2018 4

Собчак призналась, что для нее значит Родина. ВИДЕО

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, плакаты, собчак ксения, против всех, вопросы путину
Ксения Собчак после выдвижения кандидатом в президенты объясняется за сказанные ранее словаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива», пояснила, что для нее значит Родина, которую ранее она назвала «поистине лошиным заповедником».

На вопрос издания RT по поводу того, что для кандидата в президенты значит Родина, которую она ранее назвала «лошиный заповедник», Собчак ответила: «Для меня моя Родина — это страна Россия, которую я очень люблю, в которой рожден мой сын. Это единственное место на планете, где я чувствую себя дома». Предыдущее высказывание, по словам Собчак, было в рамках юмористической передачи. Вместе с тем Собчак призналась в интервью, что второго ребенка не ждет, биткоинов не имеет и очень гордится своим решением баллотироваться в президенты.

23 декабря съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Собчак кандидатом на пост главы государства. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Артем Косых
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