Собчак призналась, что для нее значит Родина. ВИДЕО

16:37 09 января 2018 4

Ксения Собчак после выдвижения кандидатом в президенты объясняется за сказанные ранее слова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива», пояснила, что для нее значит Родина, которую ранее она назвала «поистине лошиным заповедником».

На вопрос издания RT по поводу того, что для кандидата в президенты значит Родина, которую она ранее назвала «лошиный заповедник», Собчак ответила: «Для меня моя Родина — это страна Россия, которую я очень люблю, в которой рожден мой сын. Это единственное место на планете, где я чувствую себя дома». Предыдущее высказывание, по словам Собчак, было в рамках юмористической передачи. Вместе с тем Собчак призналась в интервью, что второго ребенка не ждет, биткоинов не имеет и очень гордится своим решением баллотироваться в президенты.

23 декабря съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Собчак кандидатом на пост главы государства. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.