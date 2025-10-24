Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
В мире

Эстонская компания Omniva прекратила обслуживать клиентов на русском языке

25 октября 2025 в 00:58
Сотрудники компании по-прежнему будут говорить на русском языке

Фото: Илья Московец © URA.RU

Эстонская государственная почтовая компания Omniva с 24 октября прекратила официально обслуживать клиентов на русском языке, сообщили в  пресс-службе организации. Теперь клиенты смогут получить устную консультацию на русском только в случае, если сотрудник владеет этим языком, а на письменные обращения предприятие будет отвечать исключительно на эстонском или английском.

«Если наш специалист по обслуживанию клиентов владеет русским языком, он с удовольствием продолжит общаться с клиентами на нем», — сообщил исполняющий обязанности коммерческого директора Omniva Свен Кукемелк. Он добавил, что письменные ответы будут формироваться только на двух официальных языках — эстонском и английском.

Как сообщил представитель компании, организация продолжит рассматривать письменные запросы, поступающие на русском языке. При этом ответы будут предоставляться либо на эстонском, либо на английском языках.

