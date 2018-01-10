В Госдуме на зарплатах депутатов сэкономили 700 млн рублей

17:02 10 января 2018 5

В Госдуме стали больше экономить Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По итогам 2017 года Госдуме удалось сэкономить 706 млн 320 тысяч рублей. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию.

«Экономия составила 706 млн 320 тысяч рублей. При этом все задачи, который аппарат должен был решить, мы решили», — отметил Володин, его слова приводит ТАСС. Володин подчеркнул, что по итогам 2016 года экономия нижней палаты парламента составила 779 млн рублей.

Экономия на транспортных расходах по итогам прошлого года составила 220 млн 400 тысяч рублей. На оплате труда помощников депутатов в регионах удалось сэкономить 203 млн 700 тысяч рублей, а на депутатских зарплатах — 55,5 млн рублей. Володин подчеркнул, что депутаты стали чаще бывать в своих регионах и гораздо реже — в зарубежных поездках. «Экономия по статье использования залов официальных делегаций составила по итогам года 44 млн 600 тысяч рублей», — отметил спикер Госдумы.

Спикер добавил, что значительную часть средств помог сэкономить отдел по контролю за закупками. С его помощью расходы сократились на 131 млн рублей. При этом Госдума закупила все, что было запланировано, добавляет телеканал 360. Уточняется, что сэкономленные деньги вернутся в бюджет страны.