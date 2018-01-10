Против компании, продавшей квартиры, построенные для сотрудников УрО РАН, возбуждено дело

20:15 10 января 2018 4

Уже расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении ГК «Кронверк» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В отношении руководителей компании «Кронверк», которая строила дома для Уральского отделения Росийской академии наук (УрО РАН) возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Выяснилось, что компания продавала через ЖСК, то есть всем желающим, квартиры, которые предназначались сотрудникам УрО РАН. Об этом «URA.RU» рассказали пострадавшие покупатели квартир, факт уголовного преследования подтвердили и в пресс-группе городского УМВД.

Как стало известно агентству, дело возбуждено по заявлению одного из пайщиков ЖСК «Янтарь-2» и представителей УрО РАН. Речь идет о том, что «Кронверк», заключив с УрО РАН соглашение, должен был по итогам стройки передать в собственность государства 15% жилых площадей. В действительности же «Кронверк» через ряд ЖСК продал эти квартиры физическим лицам.

Дело против «Кронверка» было возбуждено еще в 2017 году. Изначально оно находилось в производстве городского УМВД, потом его передали в Октябрьское РУВД, но после ряда возмущений пайщиков вернули обратно, в «город». Сейчас идет самая активная фаза расследования — допросы пайщиков.

О беспрецедентном факте двойных продаж квартир в только что построенных жилых домах стало известно в середине 2017 года. Жилье ученые получали в обмен на землю, на которой «Кронверк» построил дома. Квартиры, которые купили примерно 140 семей, оказались под арестом. Жилье невозможно оформить в собственность и прописаться. Многие жильцы случайно узнали о том, что живут не в своих квартирах, некоторые — уже после того, как сделали ремонт.

Как рассказывают пайщики, сейчас их вызывают на допросы. «Среди покупателей квартир пытаются выявить перепродавцов, тех, кто, может быть, скупал квартиры. Поэтому интересуют все обстоятельства заключения договора. Следователи говорят нам, что они пытаются перевести нас в статус добросовестных приобретателей. Но это будет только после суда над руководством „Кронверка“», — говорит представитель инициативной группы пайщик Денис. Сейчас следователи просят граждан, возможно пострадавших от действий организации, обращаться в органы внутренних дел. Сама компания находится в затяжном судебном процессе — идет процесс ее банкротства.

Пайщики уверены, что представители УрО РАН были в курсе схемы двойных продаж квартир, а обращение в правоохранительные органы — всего-навсего попытка снять с себя ответственность.

«Ученые видели, что стройка была остановлена, еще в 2015 году. А потом — резко — началась снова. Неужели было непонятно, что начали привлекаться деньги нас, обычных пайщиков, то есть начались продажи квартир на свободном рынке?» — удивляются жители дома. К сожалению, в самом отделении УрО РАН не нашлось человека, который прокомментировал бы позицию пострадавших от двойных продаж. Председатель УрО РАН Валерий Чарушин, его заместитель и начальник юротдела оказались в отпусках.

Отметим, что нынешняя «уголовка» — не первая во взаимооотношениях «Кронверка» и Академии наук. В 2014 году на председателя Уральского отделения Российской академии наук Валерия Чарушина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Заявление подала прокуратура, а фабула была такова: на федеральной земле, предоставленной академии в бессрочное пользование, решили построить жилые дома. Для этого был привлечен инвестор, который взамен за право возвести здание отдавал 15% квартир нуждающимся сотрудникам Уральского отделения РАН. Согласно версии следствия, академик единолично и умышленно изменил условия инвестдоговоров, в результате чего, по сути, «подарил» одной из стройкомпаний хороший земельный участок во втором квартале микрорайона Академический, а сотрудников Уральского отделения РАН, нуждающихся в улучшении жилищных условий, оставил без квартир. Все они до одной ушли строительной компании «Кронверк».

Три года назад громкий скандал удалось замять только обещанием, что ученые получат квартиры во второй очереди, которую начал строить все тот же «Кронверк». Но история повторилась в 2017-м — квартиры ушли на свободный рынок, а ученые не получили квартир. И теперь уже УрО РАН становится заявителем по уголовному делу.

В «Кронверке» информацию о новом уголовном деле не смогли подтвердить. У компании нет сайта, а ссылка ведет на московский Институт пластической хирургии.