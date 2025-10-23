Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Полпред Жога собрал оперштаб после мощного взрыва на заводе в Копейске

Полпред Жога заслушал доклады экстренных служб после взрыва на заводе в Копейске
23 октября 2025 в 12:13
Артем Жога принес свои соболезнования семья погибших (архивное фото)

Артем Жога принес свои соболезнования семьям погибших (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели заседание оперативного штаба по ситуации на промышленном предприятии в Копейске, где ночью произошел взрыв. На совещании были заслушаны доклады всех экстренных служб, обсуждены масштабы происшествия, ход спасательной операции и состояние пострадавших.

«Трагедия унесла жизни десяти человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Врачи сейчас оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Желаю им скорейшего восстановления!», — написал Жога в своем telegram-канале.

Полпред отметил, что спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают правоохранительные органы и профильные ведомства. Причины взрыва устанавливаются, но угрозы для жителей Копейска и Челябинска нет. По словам Жоги, ситуация находится на его личном контроле, а пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка.

В результате взрыва на предприятии Копейска ночью 23 октября погибли девять человек. Пять человек пострадали, они находятся в больнице, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Подробнее о взрыве в Копейске — в отдельном сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

