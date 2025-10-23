Полпред Жога собрал оперштаб после мощного взрыва на заводе в Копейске
Артем Жога принес свои соболезнования семьям погибших (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели заседание оперативного штаба по ситуации на промышленном предприятии в Копейске, где ночью произошел взрыв. На совещании были заслушаны доклады всех экстренных служб, обсуждены масштабы происшествия, ход спасательной операции и состояние пострадавших.
«Трагедия унесла жизни десяти человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Врачи сейчас оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Желаю им скорейшего восстановления!», — написал Жога в своем telegram-канале.
Полпред отметил, что спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают правоохранительные органы и профильные ведомства. Причины взрыва устанавливаются, но угрозы для жителей Копейска и Челябинска нет. По словам Жоги, ситуация находится на его личном контроле, а пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка.
В результате взрыва на предприятии Копейска ночью 23 октября погибли девять человек. Пять человек пострадали, они находятся в больнице, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Подробнее о взрыве в Копейске — в отдельном сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.