Полпред Жога собрал оперштаб после мощного взрыва на заводе в Копейске

Артем Жога принес свои соболезнования семьям погибших (архивное фото)

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели заседание оперативного штаба по ситуации на промышленном предприятии в Копейске, где ночью произошел взрыв. На совещании были заслушаны доклады всех экстренных служб, обсуждены масштабы происшествия, ход спасательной операции и состояние пострадавших.

«Трагедия унесла жизни десяти человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Врачи сейчас оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Желаю им скорейшего восстановления!», — написал Жога в своем telegram-канале.

Полпред отметил, что спасательные работы продолжаются, на месте происшествия работают правоохранительные органы и профильные ведомства. Причины взрыва устанавливаются, но угрозы для жителей Копейска и Челябинска нет. По словам Жоги, ситуация находится на его личном контроле, а пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка.

