«Сима-Ленд» подарил школьникам Курска инструменты для умного прорыва. Фото
Курские дети получили более 3,7 тысяч комплектов шахмат (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Школьники Курской области получили в подарок шахматы, доски и столы. Гуманитарную помощь удалось передать благодаря президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову и члену попечительского совета Федерации шахмат России, президенту Федерации шахмат Свердловской области Андрею Симановскому.
В общей сложности ребятам привезли более 3700 комплектов шахмат, 1900 досок, столы, а также настенные доски для демонстрации и методические пособия. Таким образом в регионе будет реализован проект «Школьное шахматное образование».
«Старт ему дал первый зампредседателя Государственной думы РФ Александр Жуков, а поддержал проект многократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов», — отметил один из участников гуманитарной миссии.
Представитель российской шахматной федерации Александр Ткачев, директор свердловской федерации шахмат Альберт Степанян и заместитель гендиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева встретились с курским губернатором Александром Хинштейном. Они обсудили вопросы по развитию шахмат в Курской области и сотрудничество в целом.
Фото: предоставлено компанией «Сима-ленд»
Фото: предоставлено компанией «Сима-ленд»
