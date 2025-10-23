Курские дети получили более 3,7 тысяч комплектов шахмат (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьники Курской области получили в подарок шахматы, доски и столы. Гуманитарную помощь удалось передать благодаря президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову и члену попечительского совета Федерации шахмат России, президенту Федерации шахмат Свердловской области Андрею Симановскому.

В общей сложности ребятам привезли более 3700 комплектов шахмат, 1900 досок, столы, а также настенные доски для демонстрации и методические пособия. Таким образом в регионе будет реализован проект «Школьное шахматное образование».

«Старт ему дал первый зампредседателя Государственной думы РФ Александр Жуков, а поддержал проект многократный чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов», — отметил один из участников гуманитарной миссии.

Представитель российской шахматной федерации Александр Ткачев, директор свердловской федерации шахмат Альберт Степанян и заместитель гендиректора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева встретились с курским губернатором Александром Хинштейном. Они обсудили вопросы по развитию шахмат в Курской области и сотрудничество в целом.

Курский губернатор Александр Хинштейн пообщался с представителями шахматной федерации и «Сима-ленда» Фото: предоставлено компанией «Сима-ленд»