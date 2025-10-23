В заксо на профильных комитетах рассматривали кандидатуры министров Фото: telegram-канал «В первом чтении»

На профильных комитетах в заксобрании Свердловской области депутаты одобрили выдвижение на новый срок глав минфина Александра Старкова и минсоцполитики Андрея Злоказова. Об этом URA.RU рассказали в управлении информполитики парламента.

«Я лично постоянно в контакте, как с министерством финансов, так и с Александром Сергеевичем. Хочу сказать, что он является профессионалом высокого уровня, и я уверена, что он и впредь принесёт большую пользу Свердловской области», — выступила в адрес Старкова спикер заксо Людмила Бабушкина.

Реверанс был сделан и в адрес Злоказова. «За прошедшие годы у депутатов накоплен большой опыт эффективного взаимодействия с министерством соцполитики. Напомню, расходы на социальную сферу ежегодно составляют около 60% областного бюджета», — отметила Бабушкина.

Как ранее писало URA.RU, после назначения Дениса Паслера губернатором и последующей отставки правительства Старков и Злоказов, как и другие члены кабмина, работали в статусе исполняющих обязанности. Окончательно их кандидатуры должны утвердить должны на заседании заксо 28 октября.

Должности министров соцполитики и финансов, а также главы МУГИСО — ключевые в правительстве. По Уставу области, именно на эти посты в первую очередь назначают руководителей.

Андрей Злоказов возглавляет минсоцполитики уже 13 лет Фото: telegram-канал "В первом чтении