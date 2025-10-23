Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Суд над главой киноклуба Ельцин Центра Шмыровым затягивается

23 октября 2025 в 11:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вячеслав Шмыров не явился на процесс

Вячеслав Шмыров не явился на процесс

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отложил слушание по делу руководителя киноклуба Ельцин центра Вячеслава Шмырова, обвиняемого в дискредитации ВС РФ. Он вновь не явился на процесс, передает корреспондент URA.RU.

Адвокат Георгий Краснов заявил отвод судье, поскольку 3 сентября она уже рассматривала материалы дела и вынесла вердикт о возвращении их полиции. Уже на следующий день силовики направили повестку Шмырову в Москву, хотя в этот период еще не была рассмотрена апелляционная жалоба в облсуде (слушание прошло лишь 10 сентября). Получилось, что судья вернула дело раньше, чем это было возможно по закону. Судья ходатайство не удовлетворила.

По словам Краснова, Шмыров вину в инкриминируемом не признает. «Употребление данного слова („война“ — прим. ред.) не является правонарушением. Его используют военные корреспонденты газеты „Коммерсант“ и российский президент Владимир Путин. Материалы, подтверждающие это, приобщаю к делу», — защищал доверителя Георгий Краснов. Кроме того, по его мнению, Шмыров не был должным образом извещен. Из-за этого процесс отложили на ноябрь.

Продолжение после рекламы

В августе Шмырова обвинили в дискредитации ВС РФ за посты в соцсетях 2022 года. Первое судебное разбирательство прошло в сентябре без участия Шмырова. Тогда суд отказался штрафовать куратора киноклуба Ельцин Центра — протокол вернули в полицию. Позже материал вновь ушел в инстанцию.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал