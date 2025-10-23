Суд над главой киноклуба Ельцин Центра Шмыровым затягивается

Вячеслав Шмыров не явился на процесс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отложил слушание по делу руководителя киноклуба Ельцин центра Вячеслава Шмырова, обвиняемого в дискредитации ВС РФ. Он вновь не явился на процесс, передает корреспондент URA.RU.

Адвокат Георгий Краснов заявил отвод судье, поскольку 3 сентября она уже рассматривала материалы дела и вынесла вердикт о возвращении их полиции. Уже на следующий день силовики направили повестку Шмырову в Москву, хотя в этот период еще не была рассмотрена апелляционная жалоба в облсуде (слушание прошло лишь 10 сентября). Получилось, что судья вернула дело раньше, чем это было возможно по закону. Судья ходатайство не удовлетворила.

По словам Краснова, Шмыров вину в инкриминируемом не признает. «Употребление данного слова („война“ — прим. ред.) не является правонарушением. Его используют военные корреспонденты газеты „Коммерсант“ и российский президент Владимир Путин. Материалы, подтверждающие это, приобщаю к делу», — защищал доверителя Георгий Краснов. Кроме того, по его мнению, Шмыров не был должным образом извещен. Из-за этого процесс отложили на ноябрь.

