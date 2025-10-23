Коллекторов наказали крупным штрафом за навязчивые звонки свердловчанке

Коллекторы позвонили должнице около 30 раз Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Судебные приставы наказали коллекторов, заваливших должницу из Новоуральска (Свердловская область) навязчивыми звонками и сообщениями. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России.

«Коллекторская организация в рамках действий, направленных на погашение задолженности, использовала несколько способов для связи с должником. За 14 дней коллекторы совершили 29 телефонных звонков, направили четыре смс-сообщения, восемь голосовых сообщений и одно почтовое уведомление», — пояснили в ведомстве.