Коллекторов наказали крупным штрафом за навязчивые звонки свердловчанке
Коллекторы позвонили должнице около 30 раз
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Судебные приставы наказали коллекторов, заваливших должницу из Новоуральска (Свердловская область) навязчивыми звонками и сообщениями. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«Коллекторская организация в рамках действий, направленных на погашение задолженности, использовала несколько способов для связи с должником. За 14 дней коллекторы совершили 29 телефонных звонков, направили четыре смс-сообщения, восемь голосовых сообщений и одно почтовое уведомление», — пояснили в ведомстве.
Ошибкой коллекторов стало превышение допустимого количества звонков за день — иногда их число достигало четырех раз. За это компания уже поплатилась, ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.
