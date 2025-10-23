Какой силы будет магнитная буря 24 октября 2025: прогноз и влияние на здоровье
24 октября не ожидается магнитных бурь
Фото: Создано в Midjourney
24 октября снова ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Уровень геомагнитной активности станет еще ниже, а мощных солнечных вспышек не ожидается. О том, чего ждать метеозависимым — в материале URА.RU.
Прогноз магнитных бурь на 24 октября 2025
На протяжении суток уровень магнитосферы будет варьироваться от 1,5 до 2 баллов по Кр-индексу. Это «зеленый» уровень геомагнитной активности, который не влияет на организм человека. Вероятность возникновения магнитной бури в этот день — 4%. По другим значениям также прогнозируется благоприятная обстановка, несмотря на повышения в показателях. Индекс Ap, характеризующий общую геомагнитную активность, ожидается на уровне 10. Накануне его значение достигало 5. Индекс F10.7, который отражает уровень солнечного радиоизлучения, прогнозируется на уровне 150.
Солнечные вспышки в конце октября 2025: текущая ситуация
В последние сутки на Солнце зафиксировано три вспышки класса C. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, последняя вспышка произошла 23 октября 2025 года в 08:08 по московскому времени. Это обычная вспышка уровня C3.23. Вспышек более мощных классов M и X за последние сутки не наблюдалось. Также сообщается, что существенных всплесков солнечной активности, которые могли бы привести к магнитным возмущениям на Земле, в ближайшее время не прогнозируется.
Атмосферное давление 24 октября
По прогнозу Гидрометцентра, 24 октября 2025 года атмосферное давление в Москве будет составлять 749 мм рт. ст. при норме 746 мм рт. ст. В это время у метеозависимых людей может появиться ощущение «тяжелого воздуха» и головная боль. Атмосферное давление в Санкт-Петербурге составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы (758 мм рт. ст.). У жителей этого города может появляться легкая усталость или сонливость.
Когда будут сильные магнитные бури в октябре
Во второй половине октября ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Показатели Кр-индекса сохранятся на уровне 2–3 баллов. Однако 26 и 30 октября прогнозируется кратковременное усиление магнитных возмущений до 4 баллов.
Почему болит голова при магнитных бурях: мнение врача
В интервью URA.RU невролог Юлия Каракулова сообщила, что примерно треть населения испытывает влияние магнитных бурь. Это связано с изменениями в микроциркуляции крови и функционированием нервной системы. По словам специалиста, изменения в геомагнитной обстановке могут вызывать повышение артериального давления, тревожность, слабость, головокружение. Также могут появляться боли в области головы и сердца.
В этот период возможно обострение хронических заболеваний. Причем некоторые люди способны заранее почувствовать приближение магнитных бурь. У них начинают болеть суставы или места ранее перенесенных травм.
Как снизить влияние магнитных возмущений на организм
- Соблюдайте распорядок дня, стараясь ежедневно засыпать и просыпаться в одинаковое время.
- В периоды геомагнитных возмущений рекомендуется воздерживаться от чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, а также организовывать более спокойный режим дня.
- Сократите потребление кофеина, алкогольных напитков и тяжелой пищи.
- Пейте достаточное количество чистой воды.
- Рекомендуется чаще находиться на открытом воздухе, поскольку поступление кислорода способствует повышению устойчивости мозга и организма к внешним стрессовым воздействиям.
- При наличии хронических заболеваний проконсультируйтесь с врачом о профилактических мерах, которые можно предпринять в периоды магнитных бурь.
