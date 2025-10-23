Из Екатеринбурга увеличат число рейсов в «ворота Алтая» и «Сибирские Афины»
Частоту рейсов увеличат с 1 января
Фото: Илья Московец © URA.RU
Авиакомпания Red Wings увеличит количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Горно-Алтайск и Томск. Дополнительные самолеты будут летать с 1 января по 28 марта 2026 года, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«Полеты в Горно-Алтайск запланированы по четвергам и субботам, а в Томск — по вторникам, четвергам и субботам. Эти направления позволяют пассажирам из Екатеринбурга удобно совершать туристические и деловые поездки», — подчеркнули в компании.
С конца октября авиакомпания «Ямал» увеличила частоту рейсов между Новым Уренгоем и Екатеринбургом. Самолеты будут летать по данному маршруту четыре раза в неделю.
