Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Туризм

Из Екатеринбурга увеличат число рейсов в «ворота Алтая» и «Сибирские Афины»

Red Wings увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Горно-Алтайск и Томск
23 октября 2025 в 12:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Частоту рейсов увеличат с 1 января

Частоту рейсов увеличат с 1 января

Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиакомпания Red Wings увеличит количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Горно-Алтайск и Томск. Дополнительные самолеты будут летать с 1 января по 28 марта 2026 года, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«Полеты в Горно-Алтайск запланированы по четвергам и субботам, а в Томск — по вторникам, четвергам и субботам. Эти направления позволяют пассажирам из Екатеринбурга удобно совершать туристические и деловые поездки», — подчеркнули в компании.

С конца октября авиакомпания «Ямал» увеличила частоту рейсов между Новым Уренгоем и Екатеринбургом. Самолеты будут летать по данному маршруту четыре раза в неделю.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал