Из Екатеринбурга увеличат число рейсов в «ворота Алтая» и «Сибирские Афины»

Авиакомпания Red Wings увеличит количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Горно-Алтайск и Томск. Дополнительные самолеты будут летать с 1 января по 28 марта 2026 года, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«Полеты в Горно-Алтайск запланированы по четвергам и субботам, а в Томск — по вторникам, четвергам и субботам. Эти направления позволяют пассажирам из Екатеринбурга удобно совершать туристические и деловые поездки», — подчеркнули в компании.