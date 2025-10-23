Приговор суда в законную силу не вступил Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор заведующей производством предприятия «ГлобусРесурс», чьей едой в школе №178 отравились более 20 человек. Следующие девять месяцев Айтмухамбетова Г. Г. будет ограничена в свободе, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Суд пришел к выводу о том, что обвинение обоснованно и подтверждено совокупностью собранных доказательств по делу. Айтмухамбетова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — пояснили в инстанции.

Женщине запретили выезжать из Екатеринбурга. Еще ей нельзя изменять место жительства и работу без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

О вспышке норовируса в школе №178 стало известно 23 апреля. Случаи отравления подтвердили у 29 человек. После массовых отравлений суд запретил «ГлобусРесурсу» на 85 суток готовить еду в школе №178. А детей увели на дистант. Позже выяснилось, что в эту и 12 других школ «ГлобусРесурс» поставлял небезопасное мясо. Подробности — в сюжете URA.RU.