В Екатеринбурге на территории скандальной овощебазы №4 спецтехника приступила к сносу одного из зданий на улице Завокзальной. О начале работ URA.RU сообщил читатель.

«Техника сносит четырехэтажное здание на Завокзальной, 26. Специалисты говорят, что работают здесь уже пару дней», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии, ответ ожидается.

Несколько лет назад главный архитектор города Руслан Габдрахманов заявлял о планах возвести на месте овощебазы бизнес-квартал. Тогда о сроках ничего не говорили.

Скандалы, связанные с овощебазой, происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.