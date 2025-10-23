В Екатеринбурге сносят криминальную овощебазу №4. Фото, видео
С овощебазой связано много скандалов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Екатеринбурге на территории скандальной овощебазы №4 спецтехника приступила к сносу одного из зданий на улице Завокзальной. О начале работ URA.RU сообщил читатель.
«Техника сносит четырехэтажное здание на Завокзальной, 26. Специалисты говорят, что работают здесь уже пару дней», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии, ответ ожидается.
Несколько лет назад главный архитектор города Руслан Габдрахманов заявлял о планах возвести на месте овощебазы бизнес-квартал. Тогда о сроках ничего не говорили.
Скандалы, связанные с овощебазой, происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.
Фото: Сергей Бодров © URA.RU
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- МариВанна23 октября 2025 16:07да пошли вы лесом со своими бизнес-кварталами! оставьте овощебазу в покое