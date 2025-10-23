Логотип РИА URA.RU
Паслер выразил соболезнования в связи с гибелью заводчан в Копейске

23 октября 2025 в 11:07
Паслер разделяет скорбь по погибшим в Копейске

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил телеграмму губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в связи с ЧП на заводе в Копейске, где погибли и пострадали люди. Глава Среднего Урала выразил искренние соболезнования жителям и готовность помочь, рассказали в департаменте информполитики.

«Свердловская область готова оказать необходимую поддержку и в оказании медицинской помощи пострадавшим, и в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Убежден: в трудную минуту уральцы должны быть вместе», — следует из сообщения.

Паслер выразил поддержку всем жителям Челябинской области, которых затронула трагедия. «Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, крепости духа, выдержки и душевных сил — всем жителям региона», — подытожил губернатор.

В результате взрыва на предприятии Копейска ночью 23 октября погибли девять человек. Пять человек пострадали, они находятся в больнице, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Подробнее о взрыве в Копейске — в отдельном сюжете URA.RU.

Комментарии (2)
  • Луч
    23 октября 2025 18:05
    А как пройти мимо чужого горя, тем более если это наши соседи, нам тоже помогали в трудные моменты
  • Пульс
    23 октября 2025 15:48
    Мы все соболезнуем. Это большая трагедия. Всем близким желаю сил и мужества. Надеюсь, что каждый сможет пережить это горе. С нашей стороны мы поможем всем, чем только можем
