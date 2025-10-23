Паслер выразил соболезнования в связи с гибелью заводчан в Копейске

Паслер разделяет скорбь по погибшим в Копейске Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил телеграмму губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в связи с ЧП на заводе в Копейске, где погибли и пострадали люди. Глава Среднего Урала выразил искренние соболезнования жителям и готовность помочь, рассказали в департаменте информполитики.

«Свердловская область готова оказать необходимую поддержку и в оказании медицинской помощи пострадавшим, и в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Убежден: в трудную минуту уральцы должны быть вместе», — следует из сообщения.

Паслер выразил поддержку всем жителям Челябинской области, которых затронула трагедия. «Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, крепости духа, выдержки и душевных сил — всем жителям региона», — подытожил губернатор.

